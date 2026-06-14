"90' Enquêtes" : Tromperies et révélations sur le jambon-beurre, mardi 16 juin 2026 sur TMC

Mardi 16 juin 2026 à 21:25, TMC rediffusera le numéro du magazine "90' Enquêtes" qui s'intéresse au jambon-beurre, le sandwich préféré des Français.

Ils font partie des aliments préférés des Français : les cornichons, le jambon blanc, la moutarde ou encore la baguette. Et ces produits sont incontournables en été dans la préparation de nos sandwichs ou à l'occasion de nos pique-niques et apéritifs. Mais dans quelles conditions sont-ils vraiment produits ? Peuvent-ils représenter un danger pour la santé des consommateurs ?

Certains d'entre eux comme les cornichons ou la moutarde, emblèmes de notre patrimoine culinaire, sont en réalité produits à des milliers de kilomètres de l'hexagone, dans des conditions plus que douteuses...

Fort heureusement, tout n'est pas perdu : des agriculteurs et des producteurs français sonnent la révolte ! Leur objectif : sauvegarder un savoir-faire parfois ancestral et réintroduire des cultures qui ont déserté la France depuis des décennies.

Mais ces passionnés, amoureux de bons produits, ont-ils vraiment les moyens de lutter contre la concurrence internationale ?