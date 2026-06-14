"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 14 juin 2026 sur France 2

Dimanche 14 juin 2026, après le 20H de France 2, Laurent Delahousse présentera un nouveau numéro de "20h30 le dimanche". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Après le journal de 20H, dans une seconde partie, Laurent Delahousse accueille un invité pour un grand entretien dans "20h30 Le Dimanche".

Les personnalités conviées par Laurent Delahousse viennent présenter leur "histoire française" et leur regard sur l’air du temps.

Ce rendez-vous du dimanche soir se finit quelques fois sur une note musicale avec la prestation live d'un(e) artiste ou d'une formation.

Au sommaire ce dimanche 7 juin 2026 :

Le témoignage • Charles Biétry

Le journaliste Charles Biétry a été l’une des grandes voix du sport. Il a révolutionné la manière de le filmer et de le raconter pour faire vivre de grandes émotions aux téléspectateurs. Au cours de sa longue carrière, il a été au cœur de la prise d’otages des athlètes israéliens aux Jeux olympiques de Munich en 1972, interrogé le boxeur Mike Tyson en prison, et commenté les plus grandes compétitions.

Depuis 2022, il livre un combat contre la maladie de Charcot, une pathologie neurodégénérative incurable qui entraîne une paralysie musculaire progressive, et une bataille pour faire reconnaître le droit à mourir dans la dignité. Grâce à l’intelligence artificielle, sa voix porte encore et se fait entendre.

L'entretien • David Guetta

Le maître de la musique électro David Guetta est sur le plateau de "20h30 le dimanche". En quarante ans de sons, de clubs, de nuits et de travail acharné, il est devenu l’un des artistes français les plus écoutés au monde. Il fait aujourd’hui danser la planète entière et rayonner la "French touch".

Comment est-il passé du statut de DJ à la mode à celui de référence de la pop mondiale ? Quel regard porte-t-il sur ce parcours hors norme ? Dans les coulisses de son show spectaculaire, le "Ultimate Monolith Show", au Stade de France devant 240 000 spectateurs, il se confie à Laurent Delahousse.