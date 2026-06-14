"En société" dimanche 14 juin 2026, sommaire et invités reçus par Emilie Tran Nguyen sur France 5

Dimanche 14 juin 2026 à 18:30, Emilie Tran Nguyen présentera sur France 5 un nouveau numéro du magazine "En société". Voici le sommaire et les invités reçus cette semaine.

"En société" est le rendez-vous d'access du dimanche soir construit autour de trois grands reportages. Une émission qui se veut riche en images avec de l'immersion, des portraits mais aussi des grands récits...

Avec son équipe, Emilie Tran Nguyen raconte les vies, les destins des femmes et des hommes, tous ceux qui marquent notre époque, interrogent, inspirent ou même dérangent notre société.

Revenir sur le terrain pour être au plus près de la parole et des faits, renforcer l'image et le reportage pour donner à voir tous les visages de notre société.

Autour d'Emilie Tran Nguyen, les reporters de la rédaction viendront nous raconter ce qu'ils ont vu, les coulisses de leur rencontre mais aussi tout ce qu'il n'ont pas pu forcément filmer.

En plateau, des intellectuels ou des témoins interviendront pour réagir et approfondir les grandes questions posées par les reportages.

Au sommaire ce dimanche 14 juin 2026 :

Justice • Entre colère et vengeance ?

Et, sur le banc des accusés cette semaine, la justice. Trop lente, justice trop démunie, pas assez compétente face à la parole d’un enfant ? Des dysfonctionnements ont été pointés du doigt au plus haut sommet de l’État. Faut-il chercher des responsables, réformer ou sanctionner ? Au risque de tomber dans un populisme judiciaire ?

Laurence Devillairs, directrice de recherches et enseignante à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Lyhanna • D'un fait divers à l'affaire d'État

La mort de Lyhanna, 11 ans, a bouleversé le pays. Depuis maintenant 10 jours, son prénom est devenu le symbole d’une colère nationale, nourrie par ce sentiment que sa mort aurait pu être évitée. Comment un homme déjà visé par plusieurs plaintes pour viol sur mineurs a-t-il pu rester libre ? Y a t’il eu des défaillances, et si oui, qui tenir pour responsable ? Retour sur une affaire devenue le symbole d’une confiance rompue entre la société et ses institutions censées la protéger.

Youssef Badr, magistrat, ancien Porte-Parole de la Chancellerie, fondateur et président de l’association La Courte Echelle.

Affaire Bruel • La fin d'un système ?

Là où l’affaire Lyhanna nourrit le sentiment d’une justice trop lente, l’enquête visant Patrick Bruel s’est accélérée cette semaine. Après 48h de garde à vue, le chanteur a été mis en examen. Et 2 nouvelles plaintes ont été déposées ce week-end. Des questions demeurent dans cette affaire : pourquoi après des années d’alertes restées sans véritable effet, certaines paroles ont-elles fini par faire bouger les choses ? Le chanteur a-t-il bénéficié du silence de son entourage voire de complicités ?

Marine Turchi, journaliste au pôle Enquêtes de Mediapart.

Rencontre

Camille Kouchner, docteure en droit, maîtresse de conférences en droit privé à l’Université Paris Cité, écrivaine.

Romain Lemire, musicien, parolier et comédien, lauréat du prix Goncourt du premier roman pour « Clément » aux éditions du Cherche Midi