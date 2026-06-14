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"C Politique" dimanche 14 juin 2026, sommaire & invités reçus par Thomas Snégaroff sur France 5

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 14 juin 2026 549
"C Politique" dimanche 14 juin 2026, sommaire & invités reçus par Thomas Snégaroff sur France 5

Dimanche 14 juin 2026 à 20:00, Thomas Snégaroff présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique”. Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Pendant une heure, Thomas Snégaroff propose d'échanger sur une question marquante d'un fait d'actualité avec des intellectuel(le)s, des acteur.rice.s de terrain, des témoins, des citoyen(ne)s…

Un forum de discussion autour de Thomas Snégaroff où tous les points de vue, les expériences pourront s’exprimer, trouver des réponses et des pistes pour agir.

Thème et invités ce dimanche 14 juin 2026 :

Démocratie L'âge de la colère ?

Pour en débattre, Thomas Snégaroff reçoit en plateau :

David Djaïz, essayiste.

Eric La Blanche, journaliste scientifique et essayiste.

Christine Baron, écrivaine.

Pierre Judet de La Combe, helléniste français, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS).

Lou Safra, docteure en sciences cognitives.

Dernière modification le dimanche, 14 juin 2026 15:51
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