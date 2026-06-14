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"Bonjour ! Avec vous" lundi 15 juin 2026 sur TF1, sommaire et invités de l'émission

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 14 juin 2026 349
"Bonjour ! Avec vous" lundi 15 juin 2026 sur TF1, sommaire et invités de l'émission

Lundi 15 juin 2026 à 10:00 sur TF1, Christophe Beaugrand poursuivra en direct la matinale de TF1 dans un nouveau numéro de "Bonjour ! Avec vous". Voici les thèmes qui seront abordés dans l'émission.

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…

L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.

Au sommaire lundi 15 juin 2026 :

Spéciale pouvoir d'achat

Comment faire des économies au quotidien ? Comment réussir à mettre un peu d'argent de côté malgré les dépenses qui augmentent ? Faut-il investir et, si oui, par où commencer ? Et lorsque les fins de mois sont difficiles, vendre ses bijoux de famille est-il une bonne solution ?

Pour cette émission spéciale consacrée au pouvoir d'achat, des experts répondront à toutes vos questions et partageront leurs conseils pratiques pour mieux gérer votre budget.

Rappel de produits alimentaires : avez-vous déjà été concernés ?

Chaque année, de nombreux produits alimentaires sont retirés des rayons en raison d'un risque pour la santé des consommateurs. Présence de bactéries, erreur d'étiquetage ou corps étrangers : les raisons des rappels sont variées et peuvent concerner des produits du quotidien. Mais sommes-nous suffisamment informés de ces alertes ?

Vérifiez-vous régulièrement les alertes de rappel alimentaire ? Avez-vous déjà dû rapporter un produit ou le jeter par précaution ?

Participez au sondage en ligne : https://www.tf1info.fr/bonjour-avec-vous/

Dernière modification le dimanche, 14 juin 2026 21:43
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