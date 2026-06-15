"Ça commence aujourd'hui" lundi 15 juin 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce lundi 15 juin 2026 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Comment assumer le passé trouble de l'un de mes proches ?

Le passé d’un proche peut parfois révéler des zones d’ombre difficiles à accepter. Entre affection, déception et questionnements, il n’est pas toujours évident de trouver la bonne attitude face à des actes ou des choix que l’on désapprouve. Pourtant, assumer le passé trouble d’un être cher ne signifie pas le justifier, mais apprendre à composer avec cette réalité tout en préservant son propre équilibre. Comment alors faire face à cette situation complexe et avancer sereinement ?

15:05 À cause d'un voisin, leur quotidien est devenu un enfer

Faustine Bollaert reçoit sur le plateau de “Ça commence aujourd’hui” des invitées dont le quotidien est devenu un enfer suite à conflit de voisinage.

Dès la première nuit dans leur nouvel appartement, Kelly et son conjoint ont compris que le locataire du dessus allait leur rendre la vie impossible. La tension est montée entre le couple et le voisin au point où il commença à les menacer de mort, avant de finir par agresser le compagnon de Kelly. Le locataire a été condamné pour agression et menaces de mort. Devant quitter le logement en février 2025, il refuse pourtant de partir…

En 2020, Karima et sa famille emménagent dans un nouveau village et remarquent que l’ensemble des voisins semble éviter une famille en particulier. Remontrances injustifiées envers leur fils, rumeurs à leur égard dans le village, la situation glisse au point que Karima menace de déposer une main courante. Par vengeance, une nuit, leurs voisins ont incendié leurs véhicules garés devant leur maison, risquant de propager les flammes à l’habitation.

En 2014, Ludivine et son mari ont acheté un terrain pour y faire construire leur maison. Ils ne se doutaient pas qu’une famille voisine, installée depuis 30 ans, allait leur faire vivre un enfer. Procédures judiciaires contre leurs travaux, insultes, intimidations, le mari de Ludivine a fini par être agressé par l’un des membres de cette famille.