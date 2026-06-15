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"C à vous" lundi 15 juin 2026, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 15 juin 2026 109
"C à vous" lundi 15 juin 2026, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Lundi 15 juin 2026 à partir de 18:55 sur France 5, Elisabeth Lemoine présentera un nouveau numéro du magazine "C à vous". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce lundi 15 juin 2026 dans l'émission :

18:55 C à vous

Un accord enfin conclu entre Trump et l’Iran

Gérard Araud, diplomate, ancien ambassadeur de France en Israël (2003-2006) et aux États-Unis (2014-2019).

Pierre Haski, éditorialiste géopolitique.

“Inceste, le combat d’une vie”

Steffy Alexandrian, juriste spécialisée en protection de l’enfance et fondatrice de l’association Carl, qui raconte son engagement dans un documentaire de Stéphanie Pillonca, disponible sur Arte.

« Bonheur » et « vérité » au cœur du baccalauréat de philosophie 2026

Gilles Vervisch, professeur de philosophie.

20:00 C à vous, la suite

Audrey Fleurot et Ramzy Bedia, pour le film “Les parfait(s) : Arnaques en famille” réalisé par Ludovic Bernard, en salle le 24 juin.

Mentissa, pour son album “Enfants difficiles” sorti le 12 juin dernier.

Tom Baldetti, pour son spectacle “Tome 1” actuellement en tournée dans toute la France et au Théâtre de la Madeleine à Paris du 17 au 20 juin.

Dernière modification le lundi, 15 juin 2026 17:07
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