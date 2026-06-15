"C ce soir" lundi 15 juin 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Lundi 15 juin 2026 à 22:50 sur France 5, Karim Rissouli présentera un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème et invités du lundi 1er juin 2026 :

Mort de Lyhanna • Une réponse à la hauteur ?

Il y a parfois des drames qui changent en profondeur une société, qui font que rien ne sera plus jamais comme avant, qui provoquent des bouleversements culturels autant que des réformes structurelles…

La Belgique a connu ça avec l’affaire Dutroux au milieu des années 90 ; l’Espagne au début des années 2000 après un féminicide qui entraînera la fameuse grande loi dite intégrale sur les violences de genre ; la France va-t-elle vivre quelque chose du même ordre dans les mois qui viennent suite au calvaire de Lyhanna ?

Karim Rissouli va en débattre avec ses invités :

Magali Lafourcade, magistrate, secrétaire générale de la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme.

Camille Kouchner, docteure en droit, maîtresse de conférences en droit privé à l’Université Paris Cité, écrivaine.

Alice Gayraud, consultante, experte des politiques de lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants, ancienne responsable du plaidoyer de la Ciivise.

Aurore Bergé, ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations.