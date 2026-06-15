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"Bonjour ! Avec vous" mardi 16 juin 2026 sur TF1, sommaire et invités de l'émission

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 15 juin 2026 75
"Bonjour ! Avec vous" mardi 16 juin 2026 sur TF1, sommaire et invités de l'émission

Mardi 16 juin 2026 à 10:00 sur TF1, Christophe Beaugrand poursuivra en direct la matinale de TF1 dans un nouveau numéro de "Bonjour ! Avec vous". Voici les thèmes qui seront abordés dans l'émission.

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…

L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.

Au sommaire mardi 16 juin 2026 :

Spéciale chaleur

Les fortes chaleurs s'installent et soulèvent de nombreuses interrogations au quotidien. Pour vous aider à mieux traverser cette période, les experts du magazine se mobilisent et répondent en direct à toutes vos questions.

Côté météo, Daniela Prepeliuc vous apportera les dernières prévisions et décrypte l'évolution des températures afin de mieux comprendre les épisodes de chaleur et leurs impacts.

Sur le plan de la santé, le docteur Vincent Valinducq répondra à vos préoccupations : quels sont les risques liés à la canicule, comment protéger les personnes fragiles et quels réflexes adopter pour rester en bonne santé malgré la chaleur.

Enfin, comment choisir l'équipement le plus adapté à votre logement ? Ventilateur ou climatiseur ? Une experte de 60 Millions de Consommateurs vous guidera pour faire le bon choix en fonction de vos besoins, de votre budget et de votre consommation énergétique.

Dernière modification le lundi, 15 juin 2026 21:14
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