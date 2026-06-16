"Ça commence aujourd'hui" mardi 16 juin 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce mardi 16 juin 2026 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Intersexe : qui sont-ils vraiment ?

Longtemps méconnue et entourée de nombreux préjugés, l’intersexuation concerne des personnes nées avec des caractéristiques sexuelles qui ne correspondent pas aux définitions habituelles du masculin ou du féminin. Derrière les idées reçues, il y a avant tout des parcours de vie, des expériences et des voix qui méritent d’être entendues. À travers leurs témoignages, des personnes intersexes nous invitent à mieux comprendre leur réalité, leurs défis, mais aussi leur désir d’être reconnues et respectées telles qu’elles sont.

15:05 Pourquoi ont-ils choisi de côtoyer la mort au quotidien ?

Ils travaillent au plus près de la mort et pourtant, c'est bien de vie et d'humanité que les invités de ce numéro sont venus parler à Faustine Bollaert sur le plateau en partageant des anecdotes parfois cocasses.

Le quotidien pourrait ressembler à nos pires cauchemars, mais vous allez voir que derrière ces professions qui peuvent paraitre un peu rebutantes se cache une réalité pleine d'humanité et de tendresse. Ils côtoient la mort de près, mais c'est un choix, puisque c'est le métier qu'ils ont décidé d'exercer.

Ils nous livrent tous leurs secrets et apportent beaucoup de vie à travers ces métiers de la mort.

Philippe est un médecin légiste renommé, Patricia est thanatopracteur, Baptiste est nettoyeur de sites d'incident traumatique et Thierry, passionné par l'art funéraire, est passeur de mémoire. Il fait revivre aux visiteurs qui l'accompagnent l'histoire des défunts.

Ils expliquent les raisons de ce choix de profession peu commun !