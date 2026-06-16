"28 minutes" mardi 16 juin 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mardi 16 juin 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit. Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Le week-end, Renaud Dély reprend le flambeau pour "Le club" du vendredi, avec à ses côtés Frédéric Says, Marjorie Adelson et David Castello-Lopes, et l'édition du samedi, en compagnie de Valérie Brochard, Jean-Mathieu Pernin et Natacha Triou.

Au sommaire ce mardi 16 juin 2026 :



Ukraine : l’adhésion à l’Union européenne est-elle désormais inévitable ?

Lundi 15 juin, les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne se réunissaient à Luxembourg afin d’ouvrir les premiers chapitres des négociations en vue de l’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne. Cette dernière était jusqu’ici bloquée par le veto hongrois de l’ancien premier ministre Viktor Orbán. Pour ce faire, l’Ukraine doit honorer plusieurs critères comme le respect de l’État de droit ou encore la lutte contre la corruption. Le pays a déposé sa candidature au début de la guerre en 2022 et Volodymyr Zelensky espère une adhésion en 2030. Pour en parler, Elisabeth Quin reçoit Théo Bourgoin-Verdier, co-directeur de l’Observatoire Europe à la Fondation Jean Jaurès.

Nucléaire iranien enrichi : menace écartée ou danger reporté ?

Un protocole d’accord entre l’Iran et les États-Unis a été signé le 15 juin après presque quatre mois de guerre. L’accord lui-même doit être signé le 19 juin. Ils auront ensuite 60 jours pour sceller un accord définitif, notamment sur le programme nucléaire iranien et les stocks d’uranium enrichi. L’Iran détient plus de 440 kilos d’uranium enrichi à 60 %, au-dessus des normes civiles et proche des 90 % nécessaires pour la fabrication de la bombe atomique. Donald Trump a affirmé le 13 juin vouloir récupérer l’uranium enrichi “le moment venu”. L’Agence internationale de l’énergie atomique a demandé à plusieurs reprises l’accès à ces sites, qui lui ont été déclinés.

Xavier Mauduit nous raconte comment la Corse est devenue française au XVIIIe siècle alors que commencent aujourd’hui les débats à l’Assemblée nationale autour d’un possible statut d’autonomie.

Théophile Cossa s’intéresse au fonctionnement du trafic des faux maillots de foot, en plein essor pendant la Coupe du monde.