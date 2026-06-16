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"C ce soir" mardi 16 juin 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 16 juin 2026 169
"C ce soir" mardi 16 juin 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Karim Rissouli vous donne rendez-vous sur France 5 ce mardi 16 juin 2026 à 22:50 pour un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème & invités du mardi 16 juin 2026 :

Trump - Iran • Un accord sans vainqueur ?

Annoncé à plusieurs reprises mais à chaque fois repoussé, on avait fini par croire qu’il n’arriverait jamais… Mais après 108 jours de guerre, une feuille de route a donc été trouvée pour rouvrir le fameux détroit d’Ormuz et mettre fin « de façon immédiate et permanente » à la guerre sur tous les fronts du Moyen-Orient…

Les armes doivent donc se taire aussi bien en Iran qu’au Liban et partout ailleurs dans la région selon ce texte dealé entre Donald Trump et le régime iranien et en écartant l’Israélien Benjamin Netanyahu des tractations… Un premier pas imparfait, dangereux même selon certains mais un deal malgré tout, alors faut-il voir le verre à moitié plein ou à moitié vide ? 

Pour en débattre, Karim Rissouli reçoit en plateau : 

Florian Louis, historien, membre de la rédaction de la revue Grand Continent.

Tara Varma, directrice générale de la prospective stratégique et du bureau parisien du German Marshall Fund of the United States (GMF).

Jean-Pierre Perrin, journaliste, ancien grand reporter à Libération.

Farid Vahid, co-directeur de l’Observatoire de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient pour la Fondation Jean-Jaurès.

Simone Rodan-Benzaquen, représentante pour l’Europe pour le Think tank Foundation for Defense of Democracies.

Dernière modification le mardi, 16 juin 2026 21:09
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