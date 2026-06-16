"Bonjour ! Avec vous" mercredi 17 juin 2026 sur TF1, sommaire et invités de l'émission

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…
L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.
Au sommaire mercredi 17 juin 2026 :
Le vrai / faux sur les chats
Laetitia Barlerin, vétérinaire, répondra à toutes vos interrogations et idées reçues sur les chats.