"Ça commence aujourd'hui" mercredi 17 juin 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce mercredi 17 juin 2026 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Troubles oppositionnels avec provocation : non, leur enfant n'est pas mal élevé !

Face à un enfant qui conteste systématiquement les règles, se met fréquemment en colère, provoque les adultes ou refuse d’obéir, les jugements sont souvent rapides : manque d’éducation, absence d’autorité parentale ou « enfant roi ». Pourtant, ces comportements peuvent parfois révéler un trouble oppositionnel avec provocation (TOP), une condition reconnue qui dépasse largement la simple désobéissance ou les caprices ordinaires de l’enfance.

15:05 C'est en plein deuil qu'ils ont trouvé l'amour

On a l'habitude de dire que l'amour peut nous tomber dessus à tout moment. Pour les invités d'aujourd'hui, cet amour a surgi alors qu'ils traversaient un deuil. C'est ce qu'ils confient à Faustine Bollaert.

En 2023, Aurélie a vécu la perte soudaine de sa petite sœur Marine, emportée par une rupture d’anévrisme. C’est lors des démarches liées à l’organisation des funérailles qu’elle fait la rencontre du maître de cérémonie, Fabio, qui est aujourd’hui l’homme avec qui elle partage sa vie.

À 28 ans, Kimberley voit sa vie basculer à l’annonce du décès brutal de son conjoint. Malgré la douleur, elle reprend rapidement son métier d’ambulancière et c’est au détour d’une intervention, lors de la prise en charge d’un patient, qu’elle fait la rencontre de celui qui deviendra son nouvel amour.

Nicolas est le chauffeur de bus qu’Aurore emprunte régulièrement pour se rendre à l’hôpital, où elle rend visite à sa maman malade. Très vite, il devient un confident précieux.

Quatre jours plus tard, la mère d’Aurore s’éteint, et Nicolas devient alors l’épaule sur laquelle elle peut s’appuyer. Peu à peu, leur complicité se transforme en amour. Aujourd’hui, cela fait dix ans qu’ils partagent leur vie, entourés de leurs deux beaux enfants.