"Ça commence aujourd'hui" jeudi 18 juin 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce jeudi 18 juin 2026 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Cocaïne : ils ont volé et menti

15:05 GIGN : le vrai visage de nos hommes et nos femmes d'élite

Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" trois gendarmes d'exception.

Le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, aussi appelé le GIGN, est une unité d'élite de la gendarmerie. Elle effectue des interventions dangereuses et gère des situations de crise, nécessitant un savoir-faire particulier. Le GIGN est l'un des quatre corps de l'armée française.

Sandrine, Thierry et David ont tous participé à des missions marquantes, restées dans nos mémoires. Ils viennent partager leur vécu, chacun avec une spécialité bien précise : négociateur, plongeur ou tireur d’élite, ils ont été au cœur de l’action.

Sandrine fait partie des quatre seules femmes plongeuses opérationnelles.

Thierry, quant à lui, revient avec émotion sur ses 18 ans passés au GIGN, une carrière hors du commun.

Enfin, David, ancien négociateur, nous éclaire non seulement sur son rôle, mais aussi sur les conditions et le parcours pour intégrer cette unité prestigieuse.