"C dans l'air" vendredi 19 juin 2026, les invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

Aurélie Casse vous donne rendez-vous ce vendredi 19 juin 2026 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Aurélie Casse reçoit en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce vendredi 19 juin 2026, Aurélie Casse reçoit Philippe Maurice, le dernier condamné à mort par la justice française en 1980, gracié par François Mitterrand un an plus tard.

Devenu historien, Philippe Maurice s’exprimera à l’occasion du 9e Congrès mondial contre la peine de mort, qui se tiendra à Paris du 30 juin au 2 juillet 2026. C’est la deuxième fois en vingt-cinq ans qu’il a lieu à Paris, alors que, ces derniers jours, certains responsables politiques ont relancé le débat sur la peine capitale à la suite du meurtre de la petite Lyhanna.

17:45 "C dans l'air"

Aurélie Casse décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :



Nicole Bacharan, historienne et politologue, spécialiste des États-Unis.

Alain Bauer, professeur émérite au Cnam.

Vincent Hugeux, journaliste indépendant, essayiste, spécialiste des enjeux internationaux.

Ben Barnier, journaliste France Info TV, ancien correspondant aux États-Unis.

Frédérique Schillo (en Duplex d’Israël), historienne, spécialiste d’Israël.

Le thème de l'émission :

Des négociations reportées avant même de s’ouvrir en Suisse et un vice-président américain qui annule sa venue à Genève. Alors que la situation est toujours explosive au Liban et que les critiques pleuvent en Europe comme outre-Atlantique sur le « deal » négocié par Donald Trump avec l’Iran, le président des États-Unis continue de présenter le protocole d’accord signé avec le régime iranien comme une victoire et revendique même un pouvoir « sans limites ».

Interrogé par le média américain Axios sur ce que ce conflit dit de son pouvoir, il a ainsi répondu : « Il n’a pas de limites. » Une phrase qui rappelle son « I am the boss! » prononcé mercredi lors de son entrée, avec une heure de retard, dans une salle de réunion du G7 à Évian. Depuis, la séquence a été publiée sur le compte de la Maison-Blanche, alors que journaux, analystes et experts se déchaînent contre la stratégie américaine et le bilan de la guerre en Iran. « Capitulation », « erreur colossale », « crépuscule d’une grande puissance »… Même dans le camp Trump, l’accord est loin de faire l’unanimité. Le sénateur Bill Cassidy, battu lors des primaires face à un candidat soutenu par Trump le mois dernier, n’a par exemple pas mâché ses mots dans une publication sur X : « Ronald Reagan doit se retourner dans sa tombe. »

Face aux critiques, le président américain a reconnu avoir négocié cet accord pour éviter que la guerre ne dégénère en crise économique mondiale, alimentant une inflation déjà record aux États-Unis. La hausse des prix, tirée par la flambée des cours du pétrole, s’est littéralement emballée en mai : + 4,2 % sur un an, soit son plus haut niveau mensuel depuis mai 2023. Résultat : la cote de popularité du président des États-Unis auprès de la génération Y, l’un des blocs électoraux les plus importants du pays, a chuté à son niveau le plus bas jamais enregistré dans de récents sondages réalisés par YouGov et The Economist.

Ce n’est pas la première fois que Donald Trump fait face à de mauvais sondages. Mais avec les élections de mi-mandat qui se rapprochent, les républicains sont confrontés à une inquiétude de plus en plus forte. D’autant que l’affaire Epstein revient hanter la Maison-Blanche. Après les dernières révélations du New York Times décrivant une véritable panique dans la Situation Room autour des conséquences politiques du dossier, le livre Regime Change, qui doit paraître prochainement, fait déjà beaucoup parler de lui. Fondé sur des centaines d’entretiens et sur un travail d’enquête sans précédent mené au cœur même des cercles de l’administration américaine, l’ouvrage de Maggie Haberman et Jonathan Swan promet de dévoiler les coulisses de la première année du second mandat présidentiel de Trump.

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