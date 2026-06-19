"28 minutes" vendredi 19 juin 2026, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

Renaud Dély vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce vendredi 19 juin 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Chaque week-end, Renaud Dély reprend le flambeau pour "Le club" du vendredi, avec à ses côtés Frédéric Says, Marjorie Adelson et David Castello-Lopes, et l'édition du samedi, en compagnie de Valérie Brochard, Jean-Mathieu Pernin et Natacha Triou.

Ce vendredi, Renaud Dély décrypte l’actualité en compagnie des clubistes :

Pascal Blanchard, historien,

Thibault Prebay, économiste,

Catherine Tricot, directrice de la revue Regards,

Marie Morelle, dessinatrice de presse.

Coluche, quarante ans après : une liberté de ton devenue impossible ?

Il y a quarante ans, Coluche, inénarrable humoriste, est décédé. Les Français sont toujours attachés à l’homme : 68% auraient déclaré qu’il leur manquait d’après un sondage Ipsos. Mais Coluche, adepte d’un humour corrosif qui n’épargnait personne, aurait-il eu droit de cité de nos jours ?

G7 à Évian : "le bal des faux-culs" ou réelles avancées diplomatiques ?

Tout a été fait pour que Donald Trump prenne part à l’ensemble des discussions du G7 à Évian, notamment sur le sujet ukrainien. Absence des sujets climatiques, signature d’un accord avec l’Iran sous les ors du château de Versailles : rien n’a été refusé au président américain afin de le ranger du côté des Européens.

Renaud Dély le sociologue Stéphane Beaud. Il publie “Zinedine Zidane” aux éditions La Découverte, un ouvrage dans lequel il dresse un portrait sociologique de la légende du football français.

Mathilde Panot, députée LFI, reproche au premier ministre, Sébastien Lecornu, le manque de politique de prévention du gouvernement en matière de violences faites aux enfants. Ce dernier dénonce le cynisme des Insoumis. C’est le duel de la semaine de Frédéric Says.

Les épreuves écrites du bac ont débuté cette semaine. En raison de la canicule, le ministre de l’Éducation a souhaité que “plus aucun examen se déroule l’après-midi”. Les syndicats souhaitent que cette consigne s’applique aussi au bac pro. C’est le "point com" de Marjorie Adelson.

Aux États-Unis, deux embryons destinés à la fécondation in vitro ont été échangés par erreur. Le dilemme éthique quant à la légitimité des parents biologiques ou ayant porté l’embryon a été tranché. C'est l’histoire de la semaine d'Alix Van Pée.

Enfin, ne manquez pas la une internationale sur les dernières frappes russes en Ukraine, les photos de la semaine sélectionnées par nos invités, ainsi que "En théorie" d’Aurore Vincenti sur le rapport entre calvitie et virilité.