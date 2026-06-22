"Ça commence aujourd'hui" lundi 22 juin 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce lundi 22 juin 2026 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Pour maigrir, ils ont pris tous les risques

Perdre du poids peut parfois devenir une obsession, au point de pousser certaines personnes à franchir des limites qu’elles n’auraient jamais imaginées. Régimes extrêmes, compléments douteux, interventions risquées ou méthodes non encadrées : derrière la promesse d’une transformation rapide, les dangers sont bien réels.

Les invitées de Faustine Bollaert racontent sans filtre les choix qu’ils ont faits pour maigrir, les espoirs qui les ont guidés, mais aussi les conséquences physiques et psychologiques qu’ils ont dû affronter

15:05 C'est pendant la grossesse que leur conjoint est devenu violent

Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" deux femmes ayant subi des violences conjugales pendant leur grossesse. Ce moment est clé pour détecter de telles violences, qui commencent souvent lorsque ces futures mamans apprennent qu'elles sont enceintes.

À 23 ans, Marie-Christine rencontre son mari, avec l'espoir d'un avenir heureux et d'un projet de vie : avoir un enfant. Après six ans de parcours PMA, elle tombe enfin enceinte. C'est ce jour-là que son mari lui porte les premiers coups. Quinze jours plus tard, il lui fêlera le coccyx. Ce fut le début d'une longue série de violences qui perdurera bien après la naissance de leur fille.

Sandrine, quant à elle, a été battue six semaines après le début de sa grossesse. Elle aura eu trois enfants avec cet homme qui la frappait régulièrement. Mais le jour de ses 30 ans, elle porte plainte contre lui pour la deuxième fois. Il est condamné à trois mois de prison avec sursis. Vingt et un ans après les premiers coups, elle publie un livre, "À eux d'avoir honte", pour aider les femmes qui traversent cette souffrance.