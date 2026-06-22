"28 minutes" lundi 22 juin 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce lundi 22 juin 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit. Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Le week-end, Renaud Dély reprend le flambeau pour "Le club" du vendredi, avec à ses côtés Frédéric Says, Marjorie Adelson et David Castello-Lopes, et l'édition du samedi, en compagnie de Valérie Brochard, Jean-Mathieu Pernin et Natacha Triou.

Au sommaire ce lundi 22 juin 2026 :



Marion Motin : des influences de "Mad Max" à l’univers de "Subway", une danse engagée

Du 4 au 12 juillet, la chorégraphe Marion Motin présente “Les affamés” à la Scala Provence dans le cadre du Festival Off d'Avignon. Marion Motin est connue pour ses collaborations avec Madonna, Stromae ou encore Christine and the Queens. Elle signe une œuvre dystopique mêlant danse, cirque et musique live, en collaboration avec deux membres du groupe Portishead et le rappeur Gaika. Dans “Les affamés”, elle imagine une société divisée entre les “affamés d'en bas”, qui luttent pour survivre, et les “affamés d'en haut”, avides de pouvoir et de domination.

Le Liban est-il à un point de bascule de son histoire ?

Au Liban, plus de 4 000 personnes ont été tuées et plus d'un million ont été forcées de fuir leur habitation, depuis le début des frappes israéliennes, le 2 mars dernier. Les civils subissent un conflit marqué par des bombardements intenses et des routes régulièrement coupées. La mise en place d’une “zone tampon” couvrant environ 6% du territoire, située au Sud-Liban, est qualifiée par Israël de “zone de défense” contre le Hezbollah, et par Beyrouth de “zone d’occupation”. Dans le cadre d’un protocole d’accord entre les États-Unis et l’Iran, un cessez-le-feu a été conclu, le 19 juin, entre Israël et le Hezbollah, mais les frappes israéliennes continuent sur le Sud-Liban. La question libanaise est au cœur des négociations, qui ont commencé ce lundi 22 juin en Suisse entre les émissaires iraniens et américains.

Xavier Mauduit revient sur le parcours d’Yves Lacoste, fondateur de la revue Hérodote et figure majeure de la géopolitique française, décédé à 96 ans ce 20 juin.

Marie Bonnisseau s’intéresse à l’histoire des piscines publiques des années 1970, notamment les emblématiques Tournesol, aujourd’hui vieillissantes mais toujours essentielles.