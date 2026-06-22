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"C ce soir" lundi 22 juin 2026, les invités reçus par Camille Diao sur France 5

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 22 juin 2026 385
"C ce soir" lundi 22 juin 2026, les invités reçus par Camille Diao sur France 5

Lundi 22 juin 2026 à 22:50 sur France 5, Camille Diao présentera un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème et invités du lundi 22 juin 2026 :

Marc Bloch  Un historien au Panthéon

C’est « pour son œuvre, pour son enseignement et pour son courage » que l’historien et résistant Marc Bloch entrera demain au Panthéon, aux côtés de son épouse Simone Vidal, 82 ans après son exécution par la Gestapo en juin 1944. Il rejoindra ainsi Simone Veil, Joséphine Baker ou encore Missak et Mélinée Manouchian ; tous panthéonisés à l’initiative d’Emmanuel Macron

Pourtant, son nom demeure méconnu du grand public. C’était l’occasion de lui consacrer une émission et de réfléchir ensemble à son héritage. Alors quel Marc Bloch faut-il retenir ?

Camille Diao va en débattre avec ses invités :

Nicolas Offenstadt, historien, professeur des universités à Paris I – Panthéon-Sorbonne.

Alain Minc, essayiste, économiste.

Anne-Sophie Moreau, directrice de la rédaction de Philonomist, rédactrice en chef de Philosophie Magazine.

Béatrice Leca, écrivaine, autrice du documentaire audio LSD la série documentaire « Marc Bloch, un historien au Panthéon » sur France Culture.

Dernière modification le lundi, 22 juin 2026 20:58
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