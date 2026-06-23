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"Ça commence aujourd'hui" mardi 23 juin 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 23 juin 2026 271
"Ça commence aujourd'hui" mardi 23 juin 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce mardi 23 juin 2026 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Emprisonnés au bout du monde : la descente aux enfers

15:05 Son mari avait un amant...

Faustine Bollaert reçoit sur le plateau des invités dont le mariage a basculé suite à une homosexualité refoulée.

Marié et père de 3 enfants, Laurent a eu une révélation lorsque son beau-frère lui a présenté un ami. Amoureux, il a vécu une relation cachée durant 4 mois, jusqu’au jour où ce secret est devenu trop lourd à porter. Il a fini par tout révéler à sa femme, qui s’est d’abord effondrée.

Pendant sa deuxième grossesse, Florence a commencé à douter des attirances de son mari. En regardant les factures téléphoniques, elle a remarqué que tous les soirs à minuit, il y avait un appel de son portable vers un autre numéro. Florence a alors appelé cette personne : c’était un homme. Elle n’a pas vécu cette tromperie comme une trahison, mais en découvrant cette clandestinité Florence a eu un déclic : tous les deux méritaient mieux et le couple a décidé de se séparer.

Durant son adolescence, Dylan est victime de l’homophobie d’un membre de sa famille, le poussant à refouler son attirance pour les hommes. Sa femme, soupçonneuse et inquiète de son état physique et mental suite à une tentative de suicide, finira par lui en parler. Elle sera la première personne à qui il avouera son homosexualité.

Dernière modification le mardi, 23 juin 2026 08:51
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