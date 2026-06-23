"Cash Investigation" : Enquête sur les aliments ultratransformés jeudi 25 juin 2026 sur France 2

Dans ce numéro diffusé jeudi 25 juin 2026 à 21:10 sur France 2, "Cash Investigation" enquête sur les aliments ultratransformés, de plus en plus présents dans nos assiettes.

Aujourd’hui en France, ils représentent 35 % des calories ingérées par les adultes et jusqu’à 46 % chez les enfants.

L’agro-industrie rivalise d’ingéniosité pour inventer toujours plus d’ingrédients. Les derniers en date, ce sont les fibres. L’agroalimentaire en ajoute dans les sodas, les bonbons, les brioches, les glaces ou encore la viande. Elles sont un moyen pour faire baisser les coûts, notamment lorsqu’elles sont mélangées à de l’eau et de la viande. Derrière l’argument santé, ces fibres permettent aussi aux industriels d’améliorer artificiellement leur note du Nutriscore.

L’un des marqueurs de ces produits ultratransformés, ce sont également les additifs. En Europe, 338 additifs sont autorisés. Sans le savoir, les Français en ingèrent près de 4 kg par personne et par an, selon l’UFC Que Choisir.

Eugénie Yvrande a enquêté sur deux additifs qui font partie des plus consommés en France. Ces émulsifiants servent notamment à améliorer les textures, en rendant les aliments plus moelleux ou plus onctueux. On en retrouve dans les pains au lait, les brioches ou les viennoiseries, mais aussi les crèmes liquides, les desserts lactés et, plus étonnant encore, la volaille. Selon une étude de l’Inserm, ces deux additifs sont associés à un risque augmenté de cancer du sein et à d’autres maladies chroniques.

Enfin, Elise Lucet dévoile les nouvelles tactiques de lobbying des industriels du secteur. Pour continuer à vendre leurs produits, ils sèment le doute sur les publications scientifiques qui mettent en évidence la nocivité des aliments ultratransformés. Grâce à des documents et des témoignages inédits, Cash investigation va vous révéler comment le lobby de l’agro-alimentaire a tout mis en œuvre pour faire supprimer le terme aliment ultratransformé de certaines politiques de santé publique en France.

Après ce numéro, le magazine proposera un grand débat. Des invités de tous horizons, acteurs du secteur et experts, répondront aux questions d’Élise Lucet.