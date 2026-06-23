"28 minutes" mardi 23 juin 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mardi 23 juin 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit. Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Le week-end, Renaud Dély reprend le flambeau pour "Le club" du vendredi, avec à ses côtés Frédéric Says, Marjorie Adelson et David Castello-Lopes, et l'édition du samedi, en compagnie de Valérie Brochard, Jean-Mathieu Pernin et Natacha Triou.

Au sommaire ce mardi 23 juin 2026 :



Adaptation au réchauffement : la France peut-elle encore rattraper son retard ?

La France connaît cette semaine une vague de chaleur avec des journées historiques qui pourraient être les plus chaudes jamais enregistrées. Urbanisme, transports, bâtiments, espaces publics : ces épisodes extrêmes interrogent la capacité du pays à s’adapter à la hausse des températures. Pour en parler, Élisabeth Quin reçoit Arnaud Gossement, avocat spécialiste du droit de l’environnement et de l’urbanisme.

Le Royaume-Uni dix ans après le Brexit : si je reviens, t’annules tout ?

Le 23 juin 2016, les Britanniques se prononçaient en faveur du Brexit. Dix ans plus tard, 57% d’entre eux considèrent que la sortie de l’Union européenne était une erreur, selon une étude de Yougov. Un regret devenu si répandu qu’un nouveau mot a fait son apparition dans le débat public : le “Bregret”. Depuis le Brexit, la croissance britannique a ralenti, les échanges avec l’Union européenne se sont compliqués, et la question migratoire agite toujours le débat public. Fragilisé par son impopularité et contesté dans son propre parti, le premier ministre, Keir Starmer, a annoncé sa démission lundi 22 juin. Son successeur sera alors le septième chef de gouvernement depuis 2016.

La fabrication de la colchicine, médicament utilisé contre la goutte, va être relocalisée à Auxerre. L’occasion pour Xavier Mauduit de revenir sur l’histoire de cette maladie connue depuis l’Antiquité.

Marie Bonnisseau nous raconte l'histoire du Marché du Soleil de Marseille, dont le procès pour contrefaçon, blanchiment et corruption se poursuit cette semaine.