"Quotidien" mardi 23 juin 2026, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Yann Barthès vous donne rendez-vous ce mardi 23 juin 2026 à 19:15 sur TMC pour un nouveau numéro du magazine "Quotidien". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Diffusé du lundi au vendredi à 19:25 sur TMC, le magazine "Quotidien" propose une grande session d'information qui mêle humour et impertinence.

Politique française et internationale, médias, culture, sport : tous les sujets sont passés en revue dans "Quotidien".

À chaque émission, l'équipe a carte blanche pour traiter l'actualité à sa façon.

Les invités reçus mardi 23 juin 2026 :

Mélusine Boon-Falleur, chercheuse en sciences cognitives pour son livre « Les Pingouins ne sauveront pas la banquise » chez JC Lattès.

Mohamed Diawara, champion NBA 2026 avec les KNICKS de New York.