"Quotidien" mardi 23 juin 2026, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Diffusé du lundi au vendredi à 19:25 sur TMC, le magazine "Quotidien" propose une grande session d'information qui mêle humour et impertinence.
Politique française et internationale, médias, culture, sport : tous les sujets sont passés en revue dans "Quotidien".
À chaque émission, l'équipe a carte blanche pour traiter l'actualité à sa façon.
Les invités reçus mardi 23 juin 2026 :
Mélusine Boon-Falleur, chercheuse en sciences cognitives pour son livre « Les Pingouins ne sauveront pas la banquise » chez JC Lattès.
Mohamed Diawara, champion NBA 2026 avec les KNICKS de New York.