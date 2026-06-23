"C ce soir" mardi 23 juin 2026 sur France 5, sommaire et les invités

Mardi 23 juin 2026 à 22:35, France 5 diffusera un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème et invités du mardi 23 juin 2026 :

Canicule • La fin du déni politique ?

Des records de chaleur qui tombent les uns après les autres, des nuits suffocantes, des morts par noyade (une quarantaine en 5 jours selon Sébastien Lecornu)... et un débat politique qui se focalise, lui, sur… la climatisation…

La clim’, devenue ces derniers jours une obsession, à la fois pour les Français qui cherchent de la fraîcheur à tout prix ; et pour les hommes et femmes politiques, qui cherchent eux à trouver un moyen de répondre à à cet épisode de chaleur insupportable… Tout sauf anecdotique, cette passe d’arme en dit long sur le rapport des uns et des autres au dérèglement climatique et à la façon de le combattre…

Les invités du débat :

Marie Chureau, activiste pour l'écologie et la justice sociale.

Théodore Tallent, chercheur en science politique à Sciences Po.

François Gemenne, professeur à HEC Paris, politologue.

Lauren Provost, directrice adjointe de la rédaction chez Libération.

Thomas Ménagé, député du Loiret et porte-parole du groupe Rassemblement national à l’Assemblée nationale.