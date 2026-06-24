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"Ça commence aujourd'hui" mercredi 24 juin 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 24 juin 2026 315
"Ça commence aujourd'hui" mercredi 24 juin 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce mercredi 24 juin 2026 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Des enfants passionnés et passionnants !

15:05 Une adoption et des liens si compliqués

Faustine Bollaert reçoit trois invitées pour cette émission sur le thème de l'adoption.

En 2001, Christine et son mari ont adopté un petit garçon de Colombie : Alexandre avait 4 ans. Après des années de mal-être, de colère, de violence, un pédopsychiatre a posé un diagnostic : Alexandre souffrait de troubles de l’attachement. Malgré tout, Christine a toujours cherché à maintenir le lien avec lui... Mais malheureusement, en janvier 2021, à 23 ans, Alexandre a mis fin à ses jours...

Johanna a été adoptée à 4 mois et demi au Kosovo. Elle a toujours refusé cette adoption, le fait qu’elle ne soit pas avec sa "vraie" maman biologique. Elle a passé son adolescence en rébellion : tout ce que ses parents lui interdisaient de faire, elle le faisait. Dans un profond mal-être, elle est tombée dans les drogues...

Céline a été adoptée à 3 ans en Roumanie, par une maman solo. Le jour où sa mère lui a révélé qu'elle avait des frères et sœurs, tout a basculé. À 5 ans, Céline a alors été envahie par le besoin viscéral de retrouver sa famille biologique, en rejetant tout ce que sa mère adoptive lui offrait...

Dernière modification le mercredi, 24 juin 2026 09:20
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