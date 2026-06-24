"28 minutes" mercredi 24 juin 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mercredi 24 juin 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit. Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Le week-end, Renaud Dély reprend le flambeau pour "Le club" du vendredi, avec à ses côtés Frédéric Says, Marjorie Adelson et David Castello-Lopes, et l'édition du samedi, en compagnie de Valérie Brochard, Jean-Mathieu Pernin et Natacha Triou.

Au sommaire ce mercredi 24 juin 2026 :



Le champion paralympique Michaël Jeremiasz veut changer le regard des jeunes sur le handicap

Dans “Rebondir” (éditions Nathan), le champion paralympique de tennis-fauteuil Michaël Jeremiasz témoigne de sa reconstruction après l’accident de ski qui a transformé sa vie. Promis à un destin sportif exceptionnel en tant que joueur de tennis valide jusqu’à ses 18 ans, il s’engage aujourd’hui pour l’inclusion des personnes handicapées et le handisport. À travers son récit, il souhaite universaliser l’histoire de sa reconstruction.

Dérèglement climatique : la Somalie au bord de la famine ?

La Somalie n’a quasiment pas connu de pluie depuis trois ans et fait face à une sécheresse dévastatrice sans précédent. Le pays est aujourd’hui menacé de famine généralisée : un Somalien sur trois est confronté à une faim aiguë, soit environ 6,5 millions de personnes dont près de 1,9 millions d’enfants, selon le Programme alimentaire mondial (PAM). Les conflits et les violences sont les principales raisons de cette crise, mais s’y est ajouté le choc économique lié à la fermeture du détroit d’Ormuz, provoquant la hausse du prix des denrées alimentaires et du carburant. L’aide humanitaire mondiale a également drastiquement baissé ces dernières années. L’ONU réclame une action rapide et coordonnée au niveau international, alors que les États-Unis ont annoncé la semaine dernière une contribution de 800 millions de dollars au PAM pour soutenir ses opérations humanitaires, alors qu’il est confronté à un important déficit de financement.

Xavier Mauduit nous raconte le fiasco de la rénovation du bassin réfléchissant du Lincoln Memorial, à Washington, voulue par Donald Trump pour le 250e anniversaire des États-Unis le 4 juillet prochain.

Marie Bonnisseau nous explique, à l’approche des soldes d’été, pourquoi les cabines d’essayage disparaissent dans les magasins.