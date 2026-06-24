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"C ce soir" mercredi 24 juin 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 24 juin 2026 321
"C ce soir" mercredi 24 juin 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Mercredi 24 juin 2026 à 22:55 sur France 5, Karim Rissouli présentera un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème et invités du mercredi 24 juin 2026 :

Canicule  Tous égaux face à la vague de chaleur ?

La deuxième canicule de l’année n’est pas encore terminée, loin de là, avec 72 départements demain en vigilance rouge… Mais il faut déjà se projeter vers la 3ème… C’est ce que nous disait ce matin la ministre de la transition écologique, citant des données de Météo France, qui laissent penser qu’après une pause relative la semaine prochaine, une nouvelle vague de chaleur devrait toucher la France jusqu’au 14 juillet…

Une perspective insupportable pour un grand nombre de Français même s’il y a en réalité dans cette affaire plusieurs catégories de Français… Il y a ceux qui ont la clim’ (nous en débattions hier soir), ceux qui habitent des logements bien isolés et ceux qui vivent dans ce qu’on appelle des passoirs thermiques, qui se transforment quand les températures explosent, en bouilloires thermiques…

Karim Rissouli va en débattre avec ses invités :

Vincent Jeanbrun, ministre de la Ville et du Logement.

Lucile Schmid, co-fondatrice et Présidente du think tank La Fabrique écologique.

Alexandre Florentin, ingénieur, ancien élu écologiste au Conseil de Paris, expert de l’adaptation au changement climatique.

Selma Huart, chargé de plaidoyer Inégalités Climatiques chez OXFAM.

Tarek Daher, délégué général de Emmaüs France.

Dernière modification le mercredi, 24 juin 2026 20:38
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