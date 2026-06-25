"28 minutes" jeudi 25 juin 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce jeudi 25 juin 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit. Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Le week-end, Renaud Dély reprend le flambeau pour "Le club" du vendredi, avec à ses côtés Frédéric Says, Marjorie Adelson et David Castello-Lopes, et l'édition du samedi, en compagnie de Valérie Brochard, Jean-Mathieu Pernin et Natacha Triou.

Au sommaire ce jeudi 25 juin 2026 :



Les pouvoirs extraordinaires de l’arénicole, le ver de vase qui sauve des vies

Le 2 juillet prochain, à Berlin, sera décerné le prix de l’Inventeur européen 2026. Parmi les finalistes figure Franck Zal, un biologiste marin français qui a mis au point une solution permettant de conserver plus longtemps les organes qui doivent être greffés. Son innovation repose sur l’arénicole, un ver marin présent dans la mer du Nord, la Manche et l’océan Atlantique. Il comporte une molécule capable de transporter beaucoup d’oxygène, ce qui lui permet de survivre des heures sous le sable. Cette molécule permet de conserver un rein jusqu'à sept jours avant une greffe, contre seulement douze heures auparavant.

L’Assemblée vote la loi contre l’ultra-fast-fashion : Shein peut aller se rhabiller ?

Après deux ans de débats parlementaires, l’Assemblée nationale a adopté définitivement, le 24 juin, une loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie de la fast-fashion. Elle concerne les entreprises qui vendent un nombre important de références et très souvent renouvelées. Le texte prévoit notamment des pénalités financières pour celles-ci allant jusqu’à 50 % du prix d’un produit. À partir de 2027, la publicité pour ce type de produits et d’entreprises sera interdite. Pour plusieurs associations environnementales, cette nouvelle législation s'apparente surtout à une “loi anti-Shein”, puisqu'elle cible avant tout les plateformes chinoises comme Shein et Temu et laisse de côté certaines grandes enseignes européennes de la mode comme Zara ou Kiabi.

L’Agence spatiale européenne a dévoilé cette semaine une image inédite du cœur de la Voie lactée, capturée par le télescope Euclid. L’occasion pour Xavier Mauduit de revenir sur l’histoire de William Herschel, premier homme à avoir cartographié cette galaxie.

Marie Bonnisseau s’intéresse à une expérience menée au Royaume-Uni, où des volontaires ont vécu plusieurs semaines comme des animaux sauvages afin de mieux comprendre les menaces qui pèsent sur eux.