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"Chroniques criminelles" : L'affaire Erwan Guignard à revoir sur TFX samedi 27 juin 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 25 juin 2026 145
"Chroniques criminelles" : L'affaire Erwan Guignard à revoir sur TFX samedi 27 juin 2026 (vidéo)

Samedi 27 juin 2026 à 21:05, TFX vous proposera de revoir le numéro du magazine "Chroniques criminelles" consacré à l'affaire Erwan Guignard : « Série noire pour le libraire assassiné ».

Erwan Guignard était un homme gentil et aimé de tous. Un ami en or et un fils attentionné. Il était le confident, la bonne oreille, toujours prêt à rendre service.

Caissier à mi-temps dans une supérette et vendeur de souvenirs sur les marchés autour de Strasbourg, ce quarantenaire sans histoire est surtout un passionné de littérature.

Alors, quand son corps est retrouvé chez lui en juillet 2020 dans une mare de sang, c’est l’incompréhension. Il a été sauvagement agressé, et poignardé à de nombreuses reprises.

Qui pouvait bien lui en vouloir ? En avançant dans leur enquête, les policiers découvrent qu’Erwan aimait les femmes et qu’elles le lui rendaient bien… Alors ils s’interrogent : Et si c’était ça, la clé de l’énigme ?

Principaux intervenants :

  • Luc Widmaier : ami d’Erwan
  • Marion Jonc : amie d’Erwan
  • Claude Jakubowicz : ami d’Erwan
  • Philippe Wendling : ami d’Erwan
  • Pierre : ami d’Erwan
  • Fabian Hincker : avocat des parties civiles
  • Amina Daly : avocate des parties civiles
  • Jennifer Thellyere : avocate des parties civiles
  • Xavier Beneroso : journaliste spécialiste des faits divers
  • Sophie Noachovitch : journaliste au Nouveau Détective
Dernière modification le jeudi, 25 juin 2026 18:00
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