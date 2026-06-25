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"C ce soir" jeudi 25 juin 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 25 juin 2026 74
"C ce soir" jeudi 25 juin 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Jeudi 25 juin 2026 à 22:40 sur France 5, Karim Rissouli présentera un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème et invités du jeudi 25 juin 2026 :

Canicule  L'homme peut-il s'y adapter ?

La vague de chaleur extrême que nous vivons ne sera visiblement et malheureusement pas la dernière de la saison, prévient Météo France, qui juge possible, sans pouvoir encore le confirmer, un nouvel épisode caniculaire dans les semaines à venir…

Nos organismes souffrent, nos cerveaux sont en surchauffe, notre rapport au travail et à notre vie sociale en général est affecté mais il va donc visiblement falloir faire avec cette nouvelle “normalité”, qu’il est urgent de prendre au sérieux et dont nous Karim Rissouli va débattre ce soir avec ses invités… Saurons-nous tirer les leçons de cette canicule d’une intensité exceptionnelle ?

Les invités :

Gaspard Koenig, philosophe, écrivain.

Pascal Picq, paléoanthropologue.

Nabil Wakim, journaliste au Monde, spécialiste des questions énergétiques et climatiques.

Anne Sénéquier, médecin psychiatre, chercheuse et co-directrice de l'Observatoire de la santé mondiale de l’IRIS.

Françoise Vimeux, climatologue à l’Institut de recherche pour le développement.

Dernière modification le jeudi, 25 juin 2026 20:05
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