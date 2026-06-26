"C dans l'air" vendredi 26 juin 2026, les invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

Aurélie Casse vous donne rendez-vous ce vendredi 26 juin 2026 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Aurélie Casse reçoit en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce vendredi 26 juin 2026, Aurélie Casse reçoit Claire Hédon, défenseure des droits.

L'affaire Lyhanna et le scandale du périscolaire à Paris révèlent de graves manquements dans la protection de l'enfance en France. L'invitée du jour, en tant que défenseur des droits, alerte depuis plusieurs mois sur le sujet. L'État est-il défaillant dans la protection des plus fragiles ? Comment mieux protéger les victimes ? Comment doter la justice de suffisamment de moyens pour répondre aux attentes de la société ? Une "loi intégrale" en réponse au drame de Lyhanna doit être examinée à l'Assemblée Nationale à l'automne.

Défenseure des droits depuis 2020, Claire Hédon fait aujourd'hui le bilan de son mandat de six années à la tête de l'institution. Elle dresse, en quittant ses fonctions, un constat alarmant. Depuis son arrivée, les réclamations ont augmenté de 70% et pourraient même doubler d'ici la fin de l'année par rapport à 2020. Claire Hédon dénonce une fragilisation préoccupante de l'accès aux droits en particulier pour les personnes en situation de vulnérabilité : personnes âgées, étrangères, en situation de handicap ou de précarité, détenues, enfants.

17:45 "C dans l'air"

Aurélie Casse décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :



Alain Bauer, professeur de Criminologie au Conservatoire national des arts et métiers.

Patricia Allémonière, grande reporter, ancienne correspondante permanente à Jérusalem.

Sonia Dridi, journaliste spécialiste des États-Unis et correspondante à Washington LCI et France 24.

Philippe Gelie, directeur adjoint de la rédaction du Figaro.

Le thème de l'émission :

C’est le livre qui sème la panique à la Maison-Blanche. Sorti mardi aux États-Unis, Regime Change dévoile les coulisses stupéfiantes du second mandat de Donald Trump. Entre séances de bricolage improvisées à la Super Glue dans le Bureau ovale et comparaisons assumées avec des dictateurs, les journalistes du New York Times dressent un portrait sans filtre du président américain. Un livre qui fait déjà l’effet d’une bombe outre-Atlantique.

Car certains dialogues retranscrits sonnent avec un tel réalisme qu’on croirait les conversations enregistrées. Y aurait-il une taupe dans le premier cercle du président ? C’est la question qui agite le camp Trump. Plusieurs passages relatent des échanges dans la Situation Room, la salle de crise la plus sécurisée de la Maison-Blanche. On y évoquerait notamment les moyens d’étouffer l’affaire Jeffrey Epstein ainsi que des documents susceptibles de porter atteinte au président.

Les Américains découvrent également, à travers les « bonnes feuilles » publiées par la presse, l’ampleur de l’enrichissement de la famille Trump, qui tirerait profit de son nom en lançant des cryptomonnaies. Le montant atteindrait déjà près de 3 milliards de dollars. Des sénateurs démocrates réclament des auditions sur les 500 millions de dollars investis par un consortium dirigé par un haut dignitaire de la famille royale émiratie dans l’entreprise de cryptomonnaie de la famille Trump. Une transaction révélée en début d’année par le Wall Street Journal.

Dans Regime Change, les journalistes, qui se sont appuyés sur plus de 1 000 entretiens, décrivent aussi le délire de puissance du président américain : Donald Trump solliciterait Emmanuel Macron pour obtenir des conseils sur son projet d’arc de triomphe, une construction qui l’obsède ; il se comparerait à Hitler, Mao, Staline, Alexandre le Grand ou Napoléon ; il humilierait ses collaborateurs et évoquerait crûment ceux « qui lui lèchent les fesses », en visant les magnats de la tech californienne ou encore le roi d’Arabie saoudite.

Des citations rapportées mot à mot qui font trembler Washington. Entre la gestion explosive de l’affaire Epstein, les critiques visant le protocole d’accord signé avec l’Iran, la polémique autour d’un bassin devant le mémorial Lincoln et la « chasse aux fuites », l’atmosphère serait devenue particulièrement électrique à la Maison-Blanche.

Alors pourquoi Regime Change sème-t-il une telle panique à la Maison-Blanche ? Comment les journalistes du Wall Street Journal poursuivent-ils leur enquête sur le dossier Epstein ? La pression exercée sur les médias américains atteint-elle un niveau inédit depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche ? Comment travaillent-ils dans un climat aussi tendu ? Enfin, côté démocrate, Zohran Mamdani, le maire de New York, confirme son influence grandissante au sein du parti à l’approche des midterms et de la présidentielle de 2028. Représente-t-il une véritable menace pour Donald Trump et le Parti républicain ?

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.