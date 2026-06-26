"28 minutes" vendredi 26 juin 2026, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

Renaud Dély vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce vendredi 26 juin 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Chaque week-end, Renaud Dély reprend le flambeau pour "Le club" du vendredi, avec à ses côtés Frédéric Says, Marjorie Adelson et David Castello-Lopes, et l'édition du samedi, en compagnie de Valérie Brochard, Jean-Mathieu Pernin et Natacha Triou.

Ce vendredi, Renaud Dély décrypte l’actualité en compagnie de ses clubistes :

Léo Rosell, enseignant en science politique à Paris Dauphine,

Noémie Halioua, essayiste, membre du comité éditorial de “La Nouvelle Revue Politique”,

Isabelle Saporta, essayiste et éditorialiste,

Coco, dessinatrice de presse.

250e anniversaire des États-Unis : fête nationale ou récupération politique de Donald Trump ?

Pour fêter le 250e anniversaire des États-Unis, le 4 juillet prochain, Donald Trump a lancé les festivités le 24 juin avec un discours dans lequel il s’est félicité de son bilan. Rompant avec la tradition, il a fait peu de références aux pères fondateurs de cette nation née en 1776.

Climatisation : quel parti a gagné la bataille du récit ?

Alors qu’une vague de chaleur historique frappe la France depuis une semaine, le Rassemblement national se targue d’avoir été le premier parti à présenter “un grand plan d’équipement pour la climatisation”, l’année dernière. Du côté de la gauche, les Écologistes comme La France insoumise, estiment qu’elle n’est pas la solution à tout.

Renaud Dély reçoit le dramaturge et écrivain Éric-Emmanuel Schmitt. Il est le président et directeur artistique de la 30e édition du Festival de la correspondance, du 6 au 11 juillet, à Grignan.

À la demande de la famille de Marc Bloch, panthéonisé le 23 juin, le Rassemblement national a été exclu de la cérémonie. Jordan Bardella a tout de même rendu hommage à l’historien, résistant et juif, exécuté par la Gestapo en 1944. Jean-Luc Mélenchon a dénoncé le “déguisement électoral” du président du RN. C’est le duel de la semaine de Frédéric Says.

L’influenceur américain masculiniste Clavicular, suivi par 2 millions de personnes sur Instagram et TikTok, était de passage à Paris cette semaine. Sur les réseaux, on le voit se faire rembarrer par plusieurs Parisiennes qu’il essaie de draguer. C’est le "point com" de Marjorie Adelson.

Enfin, ne manquez pas la une internationale sur la démission du premier ministre britannique Keir Starmer, les photos de la semaine sélectionnées par les invités, ainsi que "Le monde des choses" de David Castello-Lopes qui s'intéresse aux fromages.