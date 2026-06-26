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"Quotidien" vendredi 26 juin 2026, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 26 juin 2026 190
"Quotidien" vendredi 26 juin 2026, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Yann Barthès vous donne rendez-vous ce vendredi 26 juin 2026 à 19:15 sur TMC pour un nouveau numéro du magazine "Quotidien". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Diffusé du lundi au vendredi à 19:25 sur TMC, le magazine "Quotidien" propose une grande session d'information qui mêle humour et impertinence.

Politique française et internationale, médias, culture, sport : tous les sujets sont passés en revue dans "Quotidien".

A chaque émission, l'équipe a carte blanche pour traiter l'actualité à sa façon.

Les invités reçus vendredi 26 juin 2026 :

Eva, pour son album « Summer Girl » disponible le 3 juillet.

Les participants de Drag Race France 4 diffusé à partir du 8 juillet sur france.tv.

Dernière modification le vendredi, 26 juin 2026 16:55
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