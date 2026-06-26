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"Faites entrer l'accusé" : Le crime fou de Stéphane Moitoiret sur RMC Découverte dimanche 28 juin 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 26 juin 2026 249
"Faites entrer l'accusé" : Le crime fou de Stéphane Moitoiret sur RMC Découverte dimanche 28 juin 2026 (vidéo)

Dimanche 28 juin 2026 à 21:10, RMC Découverte rediffusera un numéro du magazine "Faites entrer l'accusé" : « Le crime fou de Stéphane Moitoiret ».

Dans la nuit du 28 au 29 juillet 2008, Stéphane Moitoiret poignarde Valentin Crémault, 11 ans, de 44 coups de couteau dans une rue à Lagnieu. Valentin était sorti se promener à vélo. Les enquêteurs pensent d'abord à un accident de la circulation, puis à une attaque de chien errant, avant que l'autopsie montre qu'il a été tué par arme blanche.

Le lendemain, les gendarmes découvrent la présence de nombreuses taches de sang dans les rues de Lagnieu sur plusieurs centaines de mètres à partir de l'endroit du crime ; elles semblent indiquer le chemin emprunté par l'auteur pour fuir la scène. Leur analyse va permettre d'isoler un ADN masculin non inscrit au FNAEG, ce qui laisse supposer que le criminel s'est blessé.

Les différents témoignages recueillis par les enquêteurs et l'exploitation du visionnage d'une caméra de surveillance située dans Lagnieu permettent l'établissement d'un portrait-robot d'un couple de marginaux, dont la diffusion rapide va porter ses fruits.
Dernière modification le vendredi, 26 juin 2026 18:49
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