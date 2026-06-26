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"Sept à Huit" : Tony Parker invité du « Portrait de la Semaine » ce 28 juin 2026 sur TF1

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 26 juin 2026 156
"Sept à Huit" : Tony Parker invité du « Portrait de la Semaine » ce 28 juin 2026 sur TF1

Dimanche 28 juin 2026 à 19:30 sur TF1, Tony Parker sera l'invité du « Portrait de la Semaine » diffusé dans le magazine "Sept à Huit".

Il est sans doute le plus occupé des retraités, l’homme aux mille projets… À 44 ans, Tony Parker savoure sa nouvelle vie et son nouveau rythme.

Entrepreneur accompli, il se lance déjà dans un nouveau défi pour l’année prochaine avec son équipe de basket de Villeurbanne : l’ASVEL. Sa devise : « Rêver en grand ».

C’est un homme détendu qui nous ouvre les portes de sa maison, près de Lyon.

Tony Parker est « Le Portrait de la Semaine » d’Hélène Mannarino, dimanche 28 juin à 19:30 sur TF1 et en streaming sur TF1 INFO et TF1+.

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