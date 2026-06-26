Sommaire de "50' Inside" samedi 27 juin 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Chaque semaine, Isabelle Ithurburu dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside".
Au sommaire cette semaine :
17:50 50' Inside : L'actu
Actu • Camping Paradis, ça sent bon le sud !
Actu • Les coulisses du célèbre Festival de Monte Carlo avec les stars mondiales de la TV.
Le portrait • Confidences du facétieux Thierry Lhermitte.
La Story •Madonna, reine de la pop. 40 ans de règne et près de 400 millions de disques vendus…
19:00 50' Inside : Le Mag
Le document • Direction la mythique Côte d’Azur
Depuis des semaines, les hôtels de luxe se livrent une concurrence acharnée pour attirer une clientèle toujours plus exigeante.