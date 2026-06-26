Sommaire de "50' Inside" samedi 27 juin 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Samedi 27 juin 2026 à partir de 17:50, Isabelle Ithurburu présentera sur TF1 un nouveau numéro du magazine “50' Inside”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, Isabelle Ithurburu dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside".

Au sommaire cette semaine :

17:50 50' Inside : L'actu

Actu • Camping Paradis, ça sent bon le sud !

Actu • Les coulisses du célèbre Festival de Monte Carlo avec les stars mondiales de la TV.

Le portrait • Confidences du facétieux Thierry Lhermitte.

La Story •Madonna, reine de la pop. 40 ans de règne et près de 400 millions de disques vendus…

19:00 50' Inside : Le Mag



Le document • Direction la mythique Côte d’Azur



Depuis des semaines, les hôtels de luxe se livrent une concurrence acharnée pour attirer une clientèle toujours plus exigeante.