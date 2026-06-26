"Quelle époque !" samedi 27 juin 2026, les meilleurs moments à revoir sur France 2

Samedi 27 juin 2026 à 23:25, Léa Salamé vous proposera de revoir une compilation des meilleurs moments de la 4ème saison de “Quelle époque !”.

"Quelle époque !" c'est le talk-show spectaculaire, drôle et festif, du samedi soir sur France 2. Une émission de société et de divertissement, qui va raconter notre époque et interroger notre société.

Parce que notre époque est traversée par de profondes transformations, de grandes fractures et des débats idéologiques majeurs. Parce que notre société est marquée par une jeunesse en mutation, des personnalités fortes, de nouveaux modes de vie et une créativité débordante ! "Quelle époque !" est un lieu de rencontres et de débats.

“Quelle époque !” c'est un lieu de rencontres entre les personnalités qui marquent l’actualité culturelle, sociétale, politique ou médiatique, dans la vie réelle comme sur les réseaux sociaux.

Au programme cette semaine : une sélection des séquences les plus marquantes qui ont rythmé cette saison, entre débats d'actualité, confidences d'invités prestigieux, moments d'émotion, échanges musclés et instants de franche convivialité.

Depuis son lancement, Quelle époque ! s'est imposée comme l'un des rendez-vous incontournables du samedi soir sur France 2. Grâce à un mélange d'interviews, de débats de société et de divertissement, le programme réunit chaque semaine des personnalités issues du monde de la culture, de la politique, du sport et des médias.

Cette compilation permettra également de mettre en lumière les temps forts qui ont marqué cette quatrième saison, en attendant le retour de l'émission avec de nouveaux invités et de nouveaux débats à la rentrée.