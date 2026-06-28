"Enquête de santé" : Les bons réflexes de l’été sur France 5 mardi 30 juin 2026

Mardi 30 juin 2026 à 21:05 sur France 5, le magazine "Enquête de santé" propose une grande soirée présentée par Marina Carrère d'Encausse consacrée aux bons réflexes à adopter pour vivre un été en toute sérénité.

Au programme de la soirée, deux documentaires pour faire le point sur toutes les astuces santé en période estivale.

21.05 • Un été en toute sécurité

Il suffit parfois d'un pépin de santé pour tout gâcher. Coup de soleil, piqûres de moustiques, intoxication alimentaire... L’été n’est pas sans risque. Alors comment profiter pleinement de cette saison sans mettre sa santé en péril ? Quels réflexes adopter, quels produits choisir et surtout, quels pièges éviter ?

Premier ennemi, le soleil et ses dangers. Brûlures, vieillissement cutané et cancers de la peau qui peuvent survenir des décennies après l’exposition. Crèmes, huiles, sprays... Face à une offre pléthorique, difficile de s’y retrouver. Quels sont les produits les plus efficaces et comment éviter les erreurs fréquentes d’utilisation ?

Dans la trousse à pharmacie, l’autre indispensable de l’été, ce sont les répulsifs anti-moustiques. Mais comment choisir entre les solutions à appliquer sur la peau, les bombes insecticides, les diffuseurs électriques, les spirales à brûler ou les bracelets antimoustiques ? Nos tests révèlent quelques surprises.

La chaleur, elle aussi, peut devenir un ennemi redoutable. Déshydratation, malaise, complications rénales... Comment reconnaître les signaux d’alerte ? Quelle quantité d’eau faut-il boire ? Et que valent les produits censés optimiser l’hydratation ?

Et puis il y a les plaisirs de la table… souvent synonymes de convivialité, mais aussi de risques. Mauvaise conservation des aliments, hygiène douteuse dans certains restaurants ou cuisson excessive au barbecue… Les pièges sont nombreux.

Entre témoignages et expériences scientifiques, ce documentaire donne toutes les clés pour passer un été… en toute sécurité !

Un document réalisé par Safar Baroud.

22.00 • Ces gestes qui sauvent votre été

Au bord de la mer, à la montagne, à la campagne ou en pleine ville… l’été rime avec détente, soleil et farniente. Mais derrière cette parenthèse estivale se cachent aussi de nombreux dangers. Un plongeon mal évalué, une vague trop puissante, un orage soudain en pleine randonnée… et tout peut basculer en quelques secondes.

Ce documentaire vous embarque au cœur de l’action, là où chaque minute compte.

Sur la côte Basque, les sauveteurs sont sur le qui-vive prêt à secourir des nageurs en détresse. En montagne, des randonneurs se font surprendre par des orages, avec le risque d’être foudroyés.

Et parfois, le danger surgit là où on ne l’attend pas. Un barbecue entre amis peut virer à la catastrophe : brûlures graves, accidents spectaculaires, notamment avec des pratiques dangereuses, comme l’utilisation d’alcool à brûler. Face à l’urgence, quels sont les gestes qui sauvent ?

Piqûres, coups de chaleur, brûlures… Chaque été, ces accidents se multiplient. Pourtant, beaucoup pourraient être évités ou mieux pris en charge grâce à des réflexes simples. Sauveteurs en mer, urgentistes, spécialistes... Celles et ceux qui interviennent en première ligne partagent leurs conseils pour réagir efficacement.

Un document réalisé par Gabriel Bray.