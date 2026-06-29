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"Ça commence aujourd'hui" lundi 29 juin 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 29 juin 2026 238
"Ça commence aujourd'hui" lundi 29 juin 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce lundi 29 juin 2026 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Cette rupture qui a tourné au harcèlement

Une rupture marque souvent la fin d'une histoire. Mais pour certains, elle devient le début d'un véritable cauchemar. Refus d'accepter la séparation, appels incessants, surveillance, menaces ou intimidations...

Aujourd'hui, les invités de Faustine Bollaert racontent comment leur ancien ou ancienne partenaire a transformé une rupture en harcèlement, bouleversant durablement leur quotidien.

15:05 Femmes et humoristes : pourquoi ont-elles choisi de faire rire ?

Derrière les éclats de rire, se cachent souvent des blessures profondes, des parcours marqués par les épreuves, les doutes et les remises en question.

Faustine Bollaert reçoit Joséphine Draï, Nicole Ferroni, Noémie de Lattre et Charlotte Dhénaux qui nous partagent leur rapport à l'humour.

Noémie de Lattre dit "j'étais adulte à 5 ans" : elle a grandi auprès de parents séparés, en insécurité. Et pendant 40 ans, Noémie aura une amnésie traumatique, d'un viol subi à 5 ans. Une amnésie qui a eu des conséquences sur tous ses choix de vie, jusqu'à son métier de comédienne où elle peut être entendue !

Professeure agrégée de SVT, Nicole Ferroni se fait remarquer lors de ses passages dans l'émission "On n'demande qu'à en rire" sur France 2. Un premier pas qui lui permettra de quitter l'enseignement en 2011 pour se consacrer pleinement à l'humour et au théâtre !

À 30 ans, Charlotte Dhenaux a tout quitté pour réaliser son rêve : faire de la scène. Charlotte écrit des billets sur Twitter, et Philippe Croizon lui propose de faire des sketchs sur le handicap : un humour qui ose tout qui va vite être repéré !

Un groupe de femmes drôles et attachantes !

Dernière modification le lundi, 29 juin 2026 09:59
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