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"Parc Astérix, fêtes foraines : la guerre des loisirs à sensation" sur NOVO19 mercredi 1er juillet 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 29 juin 2026 19
"Parc Astérix, fêtes foraines : la guerre des loisirs à sensation" sur NOVO19 mercredi 1er juillet 2026

Mercredi 1er juillet 2026 à 21:10, NOVO19 vous proposera de voir ou de revoir le documentaire « Parc Astérix, fêtes foraines : la guerre des loisirs à sensation ».

L'industrie des loisirs pèse plus de deux milliards d'euros par an. En vingt ans, la fréquentation des parcs d'attractions a été multipliée par dix.

Mais jamais la concurrence n'a été aussi rude pour profiter d'un tel filon. Clé du succès : course au gigantisme et sensations extrêmes. Voilà pourquoi on trouve, en tête de ce business, des immenses parcs de loisirs comme le parc Astérix, le plus ancien parc français, créé en 1989, qui doit faire face, 3 ans plus tard, à la concurrence sans merci du géant américain Disney.

Face à cette forte concurrence, certains professionnels des loisirs ne sont pas à la fête : ce sont les forains. Ceux qui avaient le monopole des attractions que les villes s'arrachaient ont aujourd'hui beaucoup moins la côte, mais restent mobilisés. Marcel Campion, porte-drapeau et habile stratège, témoigne : depuis plus de trente ans, il défend leur cause en alternant poigne de fer et séduction. C'est lui qui a forcé les grilles des Tuileries à Paris pour imposer sa grande roue. C'est encore lui qui a installé le juteux marché de Noël sur les Champs-Élysées.

Avec quels moyens, parfois controversés, les forains imposent-ils leur business ?

Dernière modification le lundi, 29 juin 2026 15:06
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