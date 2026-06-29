"C dans l'air" lundi 29 juin 2026, sommaire et invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Ce lundi 29 juin 2026 à 17:30, France 5 diffusera un nouveau numéro du magazine “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus par Caroline Roux.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce lundi 29 juin 2026, Caroline Roux reçoit Jean Jouzel, climatologue et ancien vice-président du Giec.

L’ancien vice-président du Giec, Jean Jouzel, déplore « le manque de courage » des responsables politiques face au dérèglement climatique, dans un entretien accordé hier à la Tribune dimanche.

Après des températures historiquement hautes pendant plusieurs jours, la canicule qui s’est abattue sur la France s’éloigne. Avant peut-être un autre épisode dès la semaine prochaine...

Comment cette crise a-t-elle été gérée ? A-t-on collectivement pris conscience du changement climatique et quelles mesures à prendre en urgence pour s'adapter ? Pourquoi nos écoles, nos hôpitaux, ne sont toujours pas adaptés ? A-t-on les moyens de cette adaptation ? Peut-on craindre que ce sujet soit mis de côté après l'été, ou sera-t-il un des sujets majeurs de la prochaine campagne présidentielle ?

Jean Jouzel, climatologue qui alerte depuis des décennies sur le réchauffement climatique et ses conséquences, répondra aux questions de Caroline Roux.

17:45 "C dans l'air"

Caroline Roux décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Général Jean-Paul Palomeros, ancien chef d’état-major, ancien commandant suprême de la transformation de l’OTAN.

Marie Jego, journaliste au Monde, ancienne correspondante à Moscou.

Vera Grantseva, politologue spécialiste de la Russie, enseignante à Sciences Po Paris.

Paul Gogo, journaliste, ancien correspondant indépendant en Russie.

Le thème de l'émission :

Pénuries, appel à la mutinerie… Poutine peut-il perdre ?

Le vent tourne au Kremlin. La campagne ukrainienne de frappes de drones à longue et moyenne portée sur les infrastructures et les raffineries du pays a fait rentrer la guerre dans le quotidien des Russes. Les files d'attente s'allongent devant les stations-service, les pénuries de carburant se multiplient... Le pays est pourtant le troisième producteur mondial de brut et l'un des cinq premiers pays au monde en matière de raffinage et de production de carburants. Mais la multiplication des attaques de drones, comme hier sur la raffinerie de la société Gazprom Neft, qui assure plus d'un tiers des besoins en carburant de la capitale russe, commence à fortement impacter la population, au point que Vladimir Poutine reconnaît des difficultés d'approvisionnement et envisage de restreindre les exportations de diesel.

À l'inflation et aux pénuries d'essence viennent s'ajouter les coupures d'électricité et de réseau qui suscitent, depuis des semaines, colère et incompréhension dans la population. Un mécontentement qui s'exprime sur Telegram, mais également de plus en plus au grand jour. Ainsi, l'institut de sondage d'État russe a mis discrètement fin à la publication de ses chiffres après que l'indice de confiance de Poutine, calculé de manière « ouverte », a chuté à 29,5 % début avril, soit son niveau le plus bas depuis le début de la guerre.

Parallèlement, Vladimir Poutine doit faire face à un début de contestation de la part de soldats. Un ancien militaire russe, Alexander Lunin, qui a participé à la guerre en Ukraine, a publié sur Telegram une adresse directe à Vladimir Poutine. Dans cette vidéo, enregistrée en uniforme, médailles sur la poitrine, il demandait à être reçu au Kremlin, en direct à la télévision, pour dire au président russe « toute la vérité » sur la situation dans le pays et dans l'armée. Il affirmait notamment que des soldats russes étaient détenus, torturés ou tués pour avoir refusé d'exécuter des ordres qu'il qualifiait de suicidaires, ou pour avoir refusé de verser de l'argent à leurs commandants. Mais le passage le plus remarqué de son message était une menace directe contre le Kremlin : si Vladimir Poutine refusait de le recevoir, affirmait-il, « l'armée tournerait ses armes contre le Kremlin ». La vidéo a été vue plusieurs millions de fois en moins de vingt-quatre heures, et Alexander Lunin a été arrêté et placé en détention.

Dans ce contexte, le président russe, Vladimir Poutine, a dit dimanche « attendre » la venue des négociateurs américains pour reprendre les négociations sur l'Ukraine une fois Washington moins occupé par l'Iran. Parmi les nombreux points de tension entre Moscou et Kiev figure la Crimée. Alors que Vladimir Poutine voyait la péninsule comme le lieu de villégiature des Russes, ce territoire, annexé en 2014 et frappé depuis des semaines par des drones ukrainiens, est aujourd'hui déserté par la population.

Alors, que se passe-t-il en Crimée ? Quelle est la situation en Russie ? Vladimir Poutine a-t-il perdu la confiance de la population ?

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.