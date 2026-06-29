"28 minutes" lundi 29 juin 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce lundi 29 juin 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit. Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Le week-end, Renaud Dély reprend le flambeau pour "Le club" du vendredi, avec à ses côtés Frédéric Says, Marjorie Adelson et David Castello-Lopes, et l'édition du samedi, en compagnie de Valérie Brochard, Jean-Mathieu Pernin et Natacha Triou.

Au sommaire ce lundi 29 juin 2026 :



Contre la course à la performance, ce biophysicien plaide pour une société plus robuste

Dans son nouveau livre, “Chroniques d'un monde qui craque”, publié en mai 2026 chez Odile Jacob, Olivier Hamant, biologiste et directeur de recherche à l’Institut national de la recherche agronomique (INRAE), estime que les crises récentes (la pandémie de Covid-19, les canicules à répétition) révèlent les limites d'une société obsédée par la performance et l'optimisation. Elle nous rendrait plus fragiles et vulnérables aux accidents. Il défend une autre manière de penser notre organisation collective : en faisant le choix de la robustesse. Inspiré du fonctionnement du vivant, ce modèle privilégie la capacité à résister aux chocs et à s'adapter aux aléas.

Le masculinisme, menace contre les femmes, péril pour la démocratie ?

Braden Eric Peters, connu sous le nom de Clavicular, comptabilise plusieurs centaines de milliers de followers sur Instagram, séduits par ses discours ultraconservateurs, notamment sur les femmes et la réussite sociale. Figure du "looksmaxxing" (mouvement masculiniste), le streamer a pour habitude d’aborder des jeunes femmes dans l’espace public lors de ses lives diffusés sur la plateforme Kick, ce qu’ il a fait à Paris ces derniers jours. Dans le même temps, la délégation aux droits des femmes du Sénat, a publié, mercredi 24 juin, un rapport alertant sur la montée des réseaux masculinistes.

Xavier Mauduit nous raconte l’histoire de la marque Vespa, qui a fêté ses 80 ans en organisant un grand défilé dans les rues de Rome.

Marie Bonnisseau revient sur la première affaire d’usurpation d’identité d’un auteur par l’IA en France. Un livre entièrement généré par intelligence artificielle a été publié sur Amazon sous le nom de l'écrivain Julien Blanc-Gras à son insu.