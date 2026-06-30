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"Ça commence aujourd'hui" mardi 30 juin 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 30 juin 2026 148
"Ça commence aujourd'hui" mardi 30 juin 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce mardi 30 juin 2026 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Cancer : on leur avait donné 6 mois à vivre…

Lorsque les médecins annoncent une espérance de vie de seulement quelques mois, tout bascule. Pourtant, certains patients déjouent les pronostics et continuent à avancer, parfois des années après ce diagnostic.

Les invités de Faustine Bollaert reviennent sur leur combat contre le cancer, les épreuves traversées et la force qui leur a permis de garder espoir malgré une annonce bouleversante.

15:05 Cette idée étonnante pour pimenter leur vie de couple

Faustine Bollaert reçoit sur le plateau de “Ça commence aujourd’hui” des couples qui partagent leur idée étonnante pour pimenter leur vie à deux.

Nathalie et Daniel sont mariés depuis 36 ans. Il y a 20 ans déjà, le couple se lançait dans le libertinage, une manière pour eux d’évoluer dans leur couple. Puis, séparés géographiquement en raison de leur travail, Nathalie a ressenti le besoin d’expérimenter des rencontres, seule, et s’est découverte polyamoureuse.

Colette est dans une relation libre depuis deux ans. Elle différencie ce terme du libertinage en expliquant que, dans sa relation, elle est la seule à avoir des relations avec d’autres personnes, son compagnon n’étant pas intéressé. Un mode de vie qui s’est mis en place progressivement à force de communication.

Diana et Hugo ont quitté leur conjoint respectif pour se mettre en couple il y a 8 ans. Diana ayant toujours été attirée par les femmes et son ex-conjoint n’était pas à l’aise à l’idée d’ouvrir leur relation. Avec Hugo, elle explique avoir trouvé un équilibre, à deux, grâce à leur communication et ouverture d’esprit.

Dernière modification le mardi, 30 juin 2026 09:52
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