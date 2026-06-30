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"28 minutes" mardi 30 juin 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 30 juin 2026 231
"28 minutes" mardi 30 juin 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mardi 30 juin 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit. Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Le week-end, Renaud Dély reprend le flambeau pour "Le club" du vendredi, avec à ses côtés Frédéric Says, Marjorie Adelson et David Castello-Lopes, et l'édition du samedi, en compagnie de Valérie Brochard, Jean-Mathieu Pernin et Natacha Triou.

Au sommaire ce mardi 30 juin 2026 :

Philippe Maurice : le dernier condamné à mort de France devenu symbole de l’abolition

Du 30 juin au 2 juillet 2026, Paris accueille le 9e Congrès mondial contre la peine de mort, à l'occasion des 45 ans de son abolition en France. Pour l’occasion, Elisabeth Quin reçoit Philippe Maurice, dernier condamné à mort en France. Reconnu coupable du meurtre d'un policier en 1979, il est gracié par François Mitterrand quelques jours après son élection, avant même le vote de l'abolition. Devenu historien à l'EHESS après avoir étudié en prison, il milite aujourd'hui contre la peine capitale.

Canicule : pourquoi l’Europe se réchauffe-t-elle deux fois plus vite que le reste du monde ?

Après des records de températures en France et Royaume-Uni, plusieurs pays d'Europe centrale ont dépassé les 40°C ces derniers jours, tandis que l'Organisation mondiale de la santé estime déjà à plus de 1 300 le nombre de décès liés à cet épisode. Selon Copernicus, les températures en Europe augmentent deux fois plus rapidement que la moyenne mondiale, en raison entre autres de sa proximité avec l'Arctique, où la fonte de la neige et de la glace réduit la capacité des surfaces à réfléchir les rayons du soleil. La multiplication de ces phénomènes extrêmes interroge également la capacité de l’Union européenne à adapter ses politiques liées au changement climatique.

Le 29 juin, Emmanuel Macron recevait le roi de Thaïlande à l'Élysée. Une visite officielle dont la précédente remonte à 1960. L'occasion pour Xavier Mauduit de revenir sur les liens historiques entre les deux pays.

Marie Bonnisseau s'intéresse aux célèbres lunettes d'aviateur d'Emmanuel Macron qui ont mis la lumière sur le fabricant français Dalloz, aujourd'hui en liquidation judiciaire.

Dernière modification le mardi, 30 juin 2026 16:45
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30 juin 2026 - 16:43

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