recherche
Magazines

"Ça commence aujourd'hui" vendredi 3 juillet 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 3 juillet 2026 289
"Ça commence aujourd'hui" vendredi 3 juillet 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce vendredi 3 juillet 2026 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Déni de grossesse : elles ont accouché sans avoir vu qu'elles étaient enceintes

Comment peut-on porter un enfant pendant neuf mois... sans jamais se rendre compte que l'on est enceinte ? C'est la réalité bouleversante vécue par certaines femmes victimes d'un déni de grossesse.

Aujourd'hui, "Ça commence aujourd'hui", Faustine Bollaert accueille des femmes qui témoignent avec émotion de ces accouchements totalement inattendus, revenant sur leur histoire, le choc de la découverte et les conséquences de ce phénomène encore largement méconnu.

15:05 Maladie de peau : elles ont réussi à accepter leur différence !

Faustine Bollaert reçoit sur le plateau de “Ça commence aujourd’hui” des invitées qui ont réussi à s’accepter avec leur maladie de peau.

Inès et sa sœur Sarah sont toutes les deux atteintes de chéloïdes, une maladie héréditaire qui entraîne une sur-cicatrisation par un excès de peau à chaque blessure. Victime de harcèlement scolaire et d’errance médicale, elles ont réussi à surmonter ces traumatismes et sont aujourd’hui des jeunes femmes bien dans leur peau.

Alice est née avec un nævus géant. Une différence avec laquelle elle vit bien aujourd’hui. Très aidée par ses parents dans l’acceptation de cette différence, elle souhaite désormais parler pour faire changer les regards.

Après un choc émotionnel, une rupture brutale à la vingtaine, des tâches sont apparues sur le visage de Chloé, une hyperpigmentation. Elle a par la suite développé un vitiligo. Aujourd’hui, Chloé a retrouvé un équilibre et a confiance en son image.

Dernière modification le vendredi, 03 juillet 2026 09:56
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Vendredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Hudson et Rex&quot; saison 7, résumé des épisodes diffusés sur France 3 dimanche 5 juillet 2026

"Hudson et Rex" saison 7, résumé des épisodes diffusés sur France 3 dimanche 5 juillet 2026

03 juillet 2026 - 10:41

Sur le même thème...

&quot;28 minutes&quot; jeudi 2 juillet 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

"28 minutes" jeudi 2 juillet 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

02 juillet 2026 - 15:58

A ne pas manquer...

&quot;Echappées belles&quot; au Japon, les surprises de Tokyo, samedi 4 juillet 2026 sur France 5 (vidéo)

"Echappées belles" au Japon, les surprises de Tokyo, samedi 4 juillet …

02 juillet 2026 - 10:41 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...