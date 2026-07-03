"C dans l'air" vendredi 3 juillet 2026, les invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

Aurélie Casse vous donne rendez-vous ce vendredi 3 juillet 2026 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Aurélie Casse reçoit en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce vendredi 3 juillet 2026, Aurélie Casse reçoit Marie Jégo, journaliste au Monde, ancienne correspondante à Moscou.

La guerre touche plus directement la Russie, avec notamment des infrastructures stratégiques et énergétiques frappées en profondeur. Vladimir Poutine reconnaît publiquement des difficultés logistiques liées à ces attaques, comme des pénuries de carburant qui compliquent le quotidien des Russes. Des soldats russes fuient leurs unités. D'après les derniers chiffres, la guerre a déjà fait 1,4 million de morts, blessés et disparus côté russe.

Pourtant, malgré une économie en berne et la lassitude grandissante de la population, le président russe maintient ses exigences à l’égard de l’Ukraine, refusant toute option diplomatique pour mettre fin à la guerre.

17:45 "C dans l'air"

Aurélie Casse décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :



Damien Delseny, rédacteur en chef adjoint en charge du service justice au Parisien.

Nicolas Poincaré, grand reporter BFMTV.

Audrey Goutard, grand reporter à France Télévisions, spécialiste des faits de société.

Florence Rouas, avocate au barreau de Paris.

Le thème de l'émission :

Dany Leprince : la justice rétropédale

Une décision rarissime. Hier, la Cour de révision a annulé la condamnation de Dany Leprince à la réclusion criminelle à perpétuité pour le quadruple meurtre de son frère, de sa belle-sœur et de ses deux nièces, commis en 1994 dans la Sarthe. Les magistrats ont estimé que des éléments nouveaux et des doutes sur certaines preuves justifient de remettre en cause le verdict rendu en 1997. Un nouveau procès devant une cour d'assises a donc été ordonné. Dany Leprince, aujourd'hui âgé de 69 ans, sera donc rejugé après avoir effectué dix-huit ans de prison de 1994 à 2012. Il est depuis en libération conditionnelle.

Cette annulation de condamnation est un coup de théâtre dans cette affaire qui avait suscité un fort émoi dans le pays. Lors de sa garde à vue en 1994, Leprince était passé aux aveux avant de se rétracter, affirmant avoir avoué sous la pression. Il clame depuis son innocence et ses avocats mettent en avant les incohérences de l'enquête, ainsi qu'une condamnation à la perpétuité malgré l'absence de preuve scientifique.

En France, des milliers d'affaires criminelles restent non élucidées. Certaines familles de victimes poussent la justice à utiliser la généalogie génétique, une méthode d'enquête consistant à comparer l'ADN retrouvé sur une scène de crime avec des bases de données généalogiques pour remonter jusqu'au suspect potentiel. Cette technique a permis de résoudre plusieurs affaires anciennes aux États-Unis. En France, elle reste très limitée par la loi. Le frère et la sœur de Sabine Dumont, violée et étranglée en Essonne en 1987 sans que l'auteur des faits ne soit jamais trouvé, demandent l'utilisation de cette technique d'enquête. C dans l'air les a rencontrés.

La lenteur de justice est régulièrement pointée du doigt par les familles. L'affaire Lyhanna a exacerbé les griefs des Français contre l'institution judiciaire. En Saône-et-Loire, une plainte a été déposée pour viols répétés sur un enfant durant cinq années. Le mis en cause n'a été interpellé que très récemment, un an après avoir été dénoncé par la famille.

Alors, pourquoi la Cour de révision a-t-elle annulé la condamnation de Dany Leprince ? Pourquoi la justice française utilise-t-elle si peu la généalogie génétique dans ses enquêtes ? L'affaire Lyhanna permettra-t-elle une prise de conscience des défaillances judiciaires ?

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.