"28 minutes" vendredi 3 juillet 2026, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

Renaud Dély vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce vendredi 3 juillet 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Chaque week-end, Renaud Dély reprend le flambeau pour "Le club" du vendredi, avec à ses côtés Frédéric Says, Marjorie Adelson et David Castello-Lopes, et l'édition du samedi, en compagnie de Valérie Brochard, Jean-Mathieu Pernin et Natacha Triou.

Ce vendredi, Renaud Dély décrypte l’actualité en compagnie de ses clubistes :

Jean Quatremer, journaliste, spécialiste des questions européennes,

Samah Karaki, neuroscientifique,

Iannis Roder, professeur agrégé d’histoire dans un collège de Seine-Saint-Denis,

Louison, dessinatrice de presse.

La justice française est-elle compétente pour juger la guerre menée par Israël au Liban ?

Un Franco-Libanais a porté plainte en France contre X pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité après la mort de membres de sa famille dans un bombardement israélien au Liban. La procédure repose sur le principe de compétence universelle, autorisant la justice française à intervenir en matière de crimes internationaux.

La gauche veut censurer le gouvernement pour sa mauvaise gestion de la canicule

Après la canicule, Santé publique France a recensé au moins 2 025 décès supplémentaires. Les Écologistes ont demandé l'ouverture d’une commission d'enquête sur la gestion de la canicule et l'adaptation au changement climatique.

Renaud Dély recevra Jérémy Lempin pour son exposition “L'École de la vie. Liberté. Égalité. Invisibilité”, présentée à la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts. Il photographie le quotidien de personnes illettrées.

Bruxelles veut réduire sa dépendance à Starlink en misant sur des satellites européens. Une décision qui, selon SpaceX, pourrait avoir des conséquences sur son service en Ukraine. C’est le duel de la semaine de Frédéric Says.

À Paris, un adolescent surnommé “Hamza la douane”, est critiqué sur les réseaux sociaux pour avoir arrosé les passants. Un épisode a priori anecdotique transformé en phénomène médiatique et politique. C’est le Point com’ de Marjorie Adelson.

La tapisserie de Bayeux a quitté l’Hexagone pour le British Museum à Londres et sera exposée en septembre. C'est l’histoire de la semaine d’Alix Van Pée.

Ne manquez pas les unes internationales consacrées aux joueurs de foot au maillot tricolore, les photos de la semaine ainsi que “En Théorie” d’Aurore Vincenti consacré aux idées reçues sur l’éducation des chats.