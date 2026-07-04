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"Au bout de l'enquête" samedi 4 juillet sur France 2, les affaires Jouannet et Malèvre

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 4 juillet 2026 183
"Au bout de l'enquête" samedi 4 juillet sur France 2, les affaires Jouannet et Malèvre

Samedi 4 juillet 2026 à 14:05 sur France 2, Marie Drucker vous proposera de revoir deux numéros du magazine "Au bout de l'enquête" qui reviennent sur les affaires Jouannet et Malèvre.

"Au bout de l'enquête : la fin du crime parfait ?" s’intéresse aux « Cold case ». Des affaires classées, réputées insolubles, qui ont parfois résisté près de 50 ans à la ténacité des enquêteurs avant qu’un indice oublié, un témoignage inespéré ou une expertise scientifique innovante permette d’en confondre les coupables.

14.05 Affaire Audrey Jouannet, un cri dans la nuit

Septembre 2005. À Soisy-sur-Seine dans l’Essonne, tout le monde cherche Audrey, jeune étudiante disparue depuis vingt-quatre heures. Au fur et à mesure de leurs investigations, les enquêteurs vont se rapprocher d’un homme qui, en s’inspirant des séries policières, avait organisé un crime qu’il pensait parfait.

15.00  Affaire Christine Malèvre, lange de la mort

Mai 1998. Depuis plusieurs mois, le personnel de l’hôpital de Mantes-la-Jolie vit avec de terribles soupçons. Certains patients meurent alors que leur état de santé ne semble pas critique. Un nom revient sur toutes les lèvres : Christine Malèvre, une infirmière en contact avec chaque patient avant leur décès.

Aux côtés de Marie Drucker, Alain Bauer, professeur de criminologie, apporte sur chaque affaire un éclairage technique, psychologique, sociologique ou historique pour comprendre les procédés mis en œuvre au cours de l’enquête, mais aussi ses enjeux et ses répercussions.

Dernière modification le samedi, 04 juillet 2026 11:54
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