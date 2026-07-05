"Bonjour ! Avec vous" lundi 6 juillet 2026 sur TF1, sommaire et invités de l'émission

Lundi 6 juillet 2026 à 10:00 sur TF1, Christophe Beaugrand poursuivra en direct la matinale de TF1 dans un nouveau numéro de "Bonjour ! Avec vous". Voici les thèmes qui seront abordés dans l'émission.

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…

L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.

Au sommaire lundi 6 juillet 2026 :

Retour de la canicule...

Les températures repartent à la hausse cette semaine et la chaleur s'installe de nouveau sur une grande partie du pays. Faut-il s'attendre à un été étouffant, marqué par de nouvelles vagues de canicule ? Ou, au contraire, à des périodes plus fraîches et plus respirables ? Quels sont les véritables risques pour les semaines à venir ?

Evelyne Dhéliat répondra à toutes vos questions et délivrera ses conseils.

Pour participer à l'émission :

Bonjour avec vous lance son répondeur !

Pour réagir aux sujets de débat, envoyer vos messages ou poser vos questions, il suffit d’appeler le 01 82 52 10 11.